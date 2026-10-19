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LA SORPRESA20 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, Carmen Di Pietro ritrova il primo amore Luigi dopo 40 anni

La showgirl riabbraccia l'uomo con cui era fidanzata quando aveva circa 14 anni
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Durante l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, Carmen Di Pietro ritrova a sorpresa il suo primo amore Luigi. Durante la convivenza nella Casa, la showgirl ha ricordato in più occasioni il rapporto con il fidanzatino, venditore di olive a Salerno conosciuto quando lei aveva circa 14 anni.

"Molto bello, carino, riccio, moro, alto - ha raccontato Carmen Di Pietro in Confessionale -. Tutti i pomeriggi mi veniva a prendere con la Vespa. Poi è arrivata la macchina, metteva i giornali per non far vedere quando ci baciavamo, perché all'epoca già un bacio chissà cosa fosse". Una storia lunga tre anni e terminata senza un vero motivo quando Carmen si è trasferita a Roma, lasciando nella donna il dispiacere per non averlo mai più rivisto.

Nella Nuvola, Carmen Di Pietro ritrova proprio l'amato Luigi dopo 40 anni di lontananza, dando vita a un momento di grande stupore. I due hanno così modo di ricordare con grande piacere i momenti trascorsi insieme, tornando anche sul loro primo bacio.
E Ilary Blasi conclude con una provocazione: "Ora lei è single, lui è single...".

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