Grande Fratello Vip 9, Carmen Di Pietro ritrova il primo amore Luigi dopo 40 anni

Durante l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, Carmen Di Pietro ritrova a sorpresa il suo primo amore Luigi. Durante la convivenza nella Casa, la showgirl ha ricordato in più occasioni il rapporto con il fidanzatino, venditore di olive a Salerno conosciuto quando lei aveva circa 14 anni.



"Molto bello, carino, riccio, moro, alto - ha raccontato Carmen Di Pietro in Confessionale -. Tutti i pomeriggi mi veniva a prendere con la Vespa. Poi è arrivata la macchina, metteva i giornali per non far vedere quando ci baciavamo, perché all'epoca già un bacio chissà cosa fosse". Una storia lunga tre anni e terminata senza un vero motivo quando Carmen si è trasferita a Roma, lasciando nella donna il dispiacere per non averlo mai più rivisto.



Nella Nuvola, Carmen Di Pietro ritrova proprio l'amato Luigi dopo 40 anni di lontananza, dando vita a un momento di grande stupore. I due hanno così modo di ricordare con grande piacere i momenti trascorsi insieme, tornando anche sul loro primo bacio.

E Ilary Blasi conclude con una provocazione: "Ora lei è single, lui è single...".