Antonella Elia operata di nuovo: “Hanno trovato altre tre formazioni che bisogna togliere”

Nuova operazione per Antonella Elia. La showgirl, 63 anni, annuncia, in un video dell'ospedale, di doversi sottoporre a un nuovo intervento, dopo essere stata operata poche settimane fa per un tumore borderline.



"Sono di nuovo qua. Stesso posto. Devo di nuovo fare un intervento perché hanno trovato altre tre formazioni che bisogna togliere", spiega Antonella Elia sui social. La showgirl affronta, come sempre, questa nuova sfida con la positività che la contraddistingue: "Sempre col sorriso". E rassicura i fan: "Non vi preoccupate. Sono in un ambiente molto accogliente. Le mie dottoresse sono due angeli e mi sento circondata da affetto, da cure e da attenzioni".

"Mi sento pronta ad affrontare questa nuova prova, che mi avvicina ancora di più a tutte le persone che devono affrontare prove di questo tipo. Con fiducia e coraggio ce la si fa, in un modo o nell'altro", conclude Antonella Elia, che a ottobre aveva reso noto di doversi sottoporre a un'operazione.

"Mi sono state asportate tube e ovaie. Durante l'intervento in laparoscopia è stato eseguito un esame istologico estemporaneo. Adesso sono in attesa dell'esito dell'esame istologico definitivo. Sono stati trovati focolai di tumore borderline. Non posso ancora dire di essere stata fortunata. Bisogna aspettare l'esito dell'istologico", aveva spiegato a Verissimo.