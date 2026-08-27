Gabriela Chieffo, primo compleanno da mamma: “Grazie vita”

Gabriela Chieffo festeggia il suo primo compleanno da quando è diventata mamma. L'ex protagonista di Temptation Island condivide sui social un carosello di foto che la ritrae davanti a una torta a forma di cuore, rossa e rosa, con le candeline a forma di 23 e la scritta "Il nostro primo compleanno insieme. Auguri mamma".

"Il compleanno più speciale della mia vita, perché è il primo da mamma", scrive Gabriela Chieffo nella didascalia del post. "Quest'anno non ho desiderato nulla, perché ho già tutto ciò che avrei potuto desiderare: voi due", aggiunge, riferendosi al marito Giuseppe Ferrara e al figlio Carmine. "La mia famiglia, la mia casa, il mio amore più grande. Un nuovo anno di vita, con un cuore completamente diverso", conclude Gabriela Chieffo. "Grazie vita, per avermi regalato voi".

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono diventati genitori del piccolo Carmine, nato lo scorso giugno. La coppia, diventata nota al pubblico con la partecipazione a Temptation Island nel 2023, fa coppia da circa nove anni: i due si sono conosciuti giovanissimi, quando lei aveva 12 anni e lui 16, e nel luglio del 2025 sono convolati a nozze.

L'annuncio della gravidanza era arrivato a Verissimo pochi mesi dopo il matrimonio. "Presto saremo in tre. Lo desideravo tantissimo. Mi sono sempre sentita un po' mamma. Non volevo però fare il test, avevo paura fosse negativo", aveva raccontato Gabriela Chieffo a Silvia Toffanin.



Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara a Verissimo.