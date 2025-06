Kaan Urgancıoğlu in Puglia con la moglie e il figlio

L'attore turco, protagonista di Endless Love e di Segreti di famiglia, condivide su Instagram alcuni scatti delle sue vacanze in Italia con la famiglia

L'attore turco Kaan Urgancıoğlu - molto amato anche qui in Italia grazie ai suoi ruoli nelle serie Endless Love e Segreti di famiglia - condivide sui social alcuni scatti delle sue vacanze italiane. Insieme a moglie e figlio, Kaan ha visitato alcune località della Puglia, come Monopoli, dove ha scattato alcune foto del suo primogenito Ardıç, nato l'8 dicembre 2023. Tra le sue storie di Instagram, è apparso anche un tenero ritratto della moglie Burcu Denizer mano nella mano con il figlio.

Kaan Urgancıoğlu, l'amore per la moglie e per il figlio

Kaan Urgancıoğlu tiene molto a tenere privata la sua vita familiare. Pur mantenendo il massimo riserbo a riguardo, capita che sui social condivida tenere fotografie della moglie Burcu Denizer, sposata ad Atene il 19 giugno 2023, e del figlio Ardıç, nato dal loro amore a dicembre dello stesso anno. Burcu non fa parte del mondo dello spettacolo: dopo aver studiato in diverse parti del mondo, ha gestito alcune attività imprenditoriali in Turchia.