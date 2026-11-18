Francesca Barra e Claudio Santamaria celebrano il nono anniversario delle nozze celebrate a Las Vegas. La coppia si era unita in matrimonio negli Stati Uniti nel novembre 2017, per poi confermare il fatidico Sì anche in Italia, a Policoro, il 21 luglio 2018.



"Quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, ci scrissero. Eppure: eccoci ancora qua", esordisce la coppia nella didascalia condivisa sui social a corredo di alcuni scatti in ricordo di quel momento".



Il messaggio prosegue con un romantico augurio: "Buon anniversario bene mio. E buona vita alle cose che piacciono a noi . Compresi i timballi, le bollicine, i dolci con due cucchiaini, i peperoni cruschi, la dieta domani, le onde e le luci di Natale a novembre. Le discussioni in auto, la pace che arriva dopo 5 minuti. Atena che si infila nel letto e anche questa notte ci abbracciamo domani. Perché tanto c’è ancora domani".



Lo scorso luglio, Francesca Barra aveva celebrato l'anniversario delle nozze italiane con una dedica al marito, ripercorrendo la loro storia dal primo incontro. "Ci siamo conosciuti trentasei anni fa, d'estate, a Policoro. Io avevo gli zoccoletti ai piedi, il coprifuoco e tu avevi appena iniziato un corso di dizione e recitazione. Ci siamo sposati lì, sulla spiaggia lucana, sempre d’estate, organizzando tutto in tredici giorni durante una pausa del set in cui tu interpretavi un uomo lupo". Erano state le parole della giornalista in quell'occasione.



Anche in quel caso non era mancato il riferimento al matrimonio celebrato precedentemente a Las Vegas. "Ci eravamo sposati da soli ed è stato uno dei gesti più romantici della nostra vita. E anche forse l'ultimo da soli. Poi sono arrivati infatti anche Atena, tre cani, una casa sempre in movimento e rumorosissima. Da allora non siamo più rimasti in due neanche per sbaglio".

Francesca Barra e Claudio Santamaria raccontano la loro storia a Verissimo

Ospiti a Verissimo nel febbraio del 2024, Francesca Barra e Claudio Santamaria avevano parlato della loro storia d'amore, iniziata nel 2017 e coronata dopo il matrimonio con la nascita della figlia Atena, nel 2022.



"Il nostro rapporto è al contrario. Di solito si inizia rosa e fiori e con il tempo iniziano i problemi. Il nostro rapporto invece migliora con tempo", aveva confessato l'attore.