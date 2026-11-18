Nicolò Zenga e Marina Crialesi diventeranno genitori. Il figlio dell'ex calciatore Walter Zenga e l'attrice hanno condiviso un tenero video sui social per annunciare la gravidanza: "La vita ci ha fatto il regalo più bello, da oggi batte un cuore in più in casa nostra. E non c'è titolo abbastanza grande per raccontare quello che proviamo".



La clip che mostra il trentaseienne baciare il pancino di Marina Crialesi si conclude con la prima pagina di un giornale che mostra l'ecografia, accompagnata dal titolo Baby Zenga coming in 2027.



Tra i commenti all'annuncio, spicca l'emoji del volto commosso pubblicato dal fratello di Nicolò, Andrea Zenga, mentre la compagnia Rosalinda Cannavò scrive: "Ti aspettiamo".



"Nichi è innamorato e vederlo così è molto bello". Con queste parole Roberta Termali, mamma di Nicolò Zenga, aveva commentato a Verissimo, nel febbraio 2021, la storia d'amore tra il primogenito e Marina Crialesi. La coppia sarebbe poi convolata a nozze nel novembre dello stesso anno.