È stato uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello Vip , ma è pronto a raccontarsi in una veste nuova e più autentica: quella di papà: domenica 22 novembre a Verissimo Alex Belli .

Nato a Parma nel 1982, Alex Belli ha mosso i primi passi nel mondo della moda. Successivamente, alla carriera di modello e fotografo ha affiancato quella di attore. Ha recitato il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera CentoVetrine. Ha preso parte anche a film per il grande schermo come The Broken Key e Dagli occhi dell'amore.

Nel 2021 è stato tra i protagonisti del Grande Fratello Vip. Durante quell'edizione, aveva destato particolare scalpore il cosiddetto triangolo amoroso in cui erano state coinvolte la sua compagna Delia Duran e Soleil Sorge, anche lei concorrente del reality. A distanza di cinque anni, Alex Belli è tornato nella Casa. Di questa sua nuova partecipazione, Delia Duran ha detto a Verissimo: "Questa volta Alex mi sta piacendo. È cambiato tantissimo, ha quasi 45 anni, è diventato papà. Finalmente sta facendo vedere il suo carattere, la sua personalità nei suoi pregi e nei suoi difetti".

Eliminato dal Grande Fratello Vip lo scorso 6 novembre, Alex Belli è tornato ad abbracciare suo figlio Gabriel, nato lo scorso marzo. "Mentre il mondo guardava me, il mio mondo mi aspettava a casa. Un giorno riguarderai queste immagini, amore mio, e capirai che papà potrà avere mille palcoscenici, ma il suo posto più bello sarà sempre tra le tue braccia", aveva scritto sui social, pubblicando un video insieme al figlio.