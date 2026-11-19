La danza è la sua grande passione e con la sua energia e spontaneità ha conquistato il pubblico anche nella casa del Grande Fratello Vip: sabato 21 novembre sarà ospite a Verissimo Megan Ria.



Nata a Imola nel 2004 da padre salentino e madre cubana, Megan Ria prende parte a Chi ha incastrato Peter Pan? quando è ancora bambina. Si avvicina presto alla danza, una passione destinata a diventare il suo mondo grazie a talento e impegno.



Entra nel corpo di ballo di diversi programmi televisivi, tra cui Battiti Live e Il cantante mascherato, fino ai tour di artisti come Elodie e Stefa Ebbasta. Nel mezzo, Megan Ria prende parte alla ventiduesima edizione di Amici, raggiungendo il serale nella squadra di Emanuel Lo. "Si è concluso un percorso che terrò nel mio cuore per tutta la vita", aveva scritto sui social subito dopo l'esperienza nel talent.



Di recente Megan Ria ha avuto modo di farsi conoscere grazie al percorso affrontato nella Casa del Grande Fratello Vip, dove si è avvicinata al concorrente Alessandro Varsi. La sua avventura nel reality si è conclusa durante la diciannovesima puntata, in onda lunedì 16 novembre.