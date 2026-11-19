Domenica 22 novembre il conte Charles Spencer racconterà in esclusiva sua sorella Lady Diana.

Nato il 20 maggio 1964, Charles Spencer è il fratello minore di Diana, Principessa di Galles. IX conte Spencer, Charles è autore, giornalista e conduttore televisivo. Ha lavorato per la NBC News e ha collaborato con il Guardian, il Daily Telegraph e il The Sunday Telegraph.

Charles Spencer ha sette figli. È papà di Catherine "Kitty" (1990), delle gemelle Eliza e Katya (1992) e di Louis (1994) - nati dal primo matrimonio con Victoria Lockwood -; di Edmund (2003) e di Lara (2006) - avuti dal secondo matrimonio con Caroline Freud - e di Charlotte Diana (2012), nata dal terzo matrimonio con Karen Gordon.

Il 31 agosto 2027 saranno trascorsi 30 anni dal tragico incidente in cui ha perso la vita Lady D. Charles Spencer ha voluto raccontare la storia di sua sorella nel suo libro Canto del cigno. Diana, mia sorella.

Appuntamento con Verissimo domenica alle 15:45 su Canale 5.