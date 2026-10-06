Federica Pellegrini in Sardegna con Matteo Giunta e le figlie Matilde e Rachele: "L'inverno sta arrivando"

Federica Pellegrini si regala qualche giorno di relax in Sardegna insieme al marito Matteo Giunta e alle due figlie, Matilde e Rachele. La campionessa di nuoto pubblica su Instagram una serie di scatti dalla località di Chia, nel sud dell'isola, dove la famiglia si gode le ultime giornate di caldo: "L'inverno sta arrivando! E ci ricarichiamo così, tra famiglia, sole e mare e nuovi amici", scrive a corredo del post, aggiungendo: "I bimbi sono così belli... anche mio marito lo so".

Di recente, in un'intervista a Sette del Corriere della Sera, l'ex nuotatrice aveva raccontato come Rachele, nata ad aprile 2026, fosse arrivata in modo inatteso: "Rachele è stata una sorpresa, è arrivata in un momento in cui non cercavamo un secondo figlio. Avremmo aspettato un altro anno, ma forse è stato meglio così". Sull'ipotesi di allargare ancora la famiglia, però, aveva dichiarato: "Al momento non ci sarà un terzo figlio, già così siamo al limite del collasso".