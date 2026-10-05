Dalla storia d'amore con Giacomo Buttaroni alla prima volta in studio con il figlio Andrea D'Alessio: Anna Tatangelo si è raccontata a Verissimo.

La cantante, 39 anni, ha smentito le voci di matrimonio con il compagno, con cui ha avuto lo scorso gennaio la figlia Beatrice. "Sposarmi è una cosa che ho desiderato tanto negli anni, soprattutto quando ero giovane. Il mio compagno vorrebbe tanto, ma sono circolate notizie non vere. Quando sarà il momento giusto, sarò io ad annunciarlo. Per me sarebbe il coronamento di un momento bello", ha detto Anna Tatangelo.



Per la prima volta in studio con lei il figlio Andrea D'Alessio, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio, che ha raccontato: "Sono svenuto quando mamma ha partorito. C'è stato un mix di emozioni: vedevo mamma piangere, c'era la paura e c'era l'emozione di vedere mia sorella".

Nel video sopra, l'intervista in 100 secondi di Anna Tatangelo.