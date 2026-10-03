Anna Tatangelo presenta a Verissimo il figlio Andrea: "Quando è nata la mia sorellina Beatrice sono svenuto dall'emozione"

Anna Tatangelo presenta a Verissimo il primo figlio Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio. Della cantante come mamma, Andrea racconta: "La mamma ha una parte un po' più pesante, da mamma, per esempio sull'alimentazione, sull'attività fisica, ma ha anche una parte più giovanile, con cui facciamo tante cose insieme, andiamo al cinema, al go-kart".



Lo scorso gennaio, Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta di Beatrice, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni. Della sorellina, Andrea racconta: "È la bambina più bella, tranquilla e tenera che abbia mai visto. Ogni volta che mi vede sorride. È innamorata di me e io di lei". Andrea D'Alessio rivela però di essere svenuto durante il parto della mamma: "Mi ha trovato il fratello di Giacomo sul balcone della stanza svenuto. C'è stato un mix di emozioni, però mi sono ripreso subito".