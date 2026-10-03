Anna Tatangelo: "Io e Giacomo Buttaroni non stiamo per sposarci, ma a lui piacerebbe molto"

Anna Tatangelo smentisce a Verissimo il matrimonio con il compagno Giacomo Buttaroni. "Sposarmi è una cosa che ho desiderato tanto negli anni, soprattutto quando ero giovane. Il mio compagno vorrebbe tanto, ma sono circolate notizie non vere. Quando sarà il momento giusto, sarò io ad annunciarlo. Per me sarebbe il coronamento di un momento bello".



Lo scorso gennaio, Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono diventati genitori di Beatrice. Riguardo alle emozioni di essere diventata mamma bis, la cantante, 39 anni, dice: "Penso sia stato uno dei momenti più belli della mia vita. Sono stata circondata da un amore incredibile. Sono stata coccolata da mio figlio e dal mio compagno".



Anna Tatangelo è mamma anche di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio. "Quando ho partorito, Andrea è svenuto. Poi quando l'ho visto con in braccio Beatrice non riuscivo a smettere di piangere per la felicità", racconta la cantante. Accanto alla cantante durante il parto anche il compagno Giacomo Buttaroni: "Non mi ha mollata un secondo. Si è preso totalmente cura di me".

Anna Tatangelo parla anche della storia d'amore con Giacomo Buttaroni: "Lui è molto maturo. È un vero e proprio compagno. Sono grata di averlo accanto. Mi auguro che questa storia prosegua il più a lungo possibile. Mi fa stare serena".