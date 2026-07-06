Re Carlo ritira l'invito per il figlio Harry a Buckingham Palace

Re Carlo ritira l'invito per il figlio Harry? Stando a quanto comunicato da Buckingham Palace, il secondogenito del sovrano non soggiornerà al palazzo durante la sua visita a Londra questa settimana, nonostante il suo staff avesse annunciato il contrario. Fonti reali riferiscono che Harry non avrebbe risposto in tempo all’offerta di ospitalità fatta da Re Carlo presso Buckingham Palace e che di conseguenza l'invito a soggiornare nel celebre palazzo reale sarebbe stato ritirato.

In questi giorni, il duca di Sussex sarà a Londra per sostenere le sue organizzazioni benefiche nel Regno Unito.



Stando alla versione dei fatti fornita da Buckingham Palace, è stata effettivamente fatta un’offerta di alloggio per il principe Harry, ma il suo team non avrebbe confermato in tempo se intendesse accettarla o meno; sabato 4 luglio sarebbe stato poi formalmente declinato l’invito.



La notizia giunge poche settimane dopo quelle riguardante Re Carlo e la sua rinuncia a vivere a Buckingham Palace, rompendo così una tradizione lunga quasi 190 anni. Il sovrano, 77 anni, e la moglie Camilla, 78 anni, rimarranno a Clarence House fino a quando saranno completati i lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace.

Dietro la decisione del Re ci sarebbe la riluttanza di lasciare la residenza in cui vive con Camilla da quando si sono sposati nel 2005, ma anche la volontà di aumentare gli introiti legati alle visite di Buckingham Palace, consentendo un maggiore accesso del pubblico allo storico edificio.