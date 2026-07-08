Gigi D’Alessio, la foto dei tre figli Claudio, Luca e Andrea: “Semplicemente fratelli”

Claudio, Luca e Andrea D'Alessio insieme a Porto Cervo, in Sardegna. A pubblicare lo scatto dei tre figli di Gigi D'Alessio è il primogenito del cantante. “Semplicemente fratelli” è la didascalia che accompagna il post. Tra i commenti si nota quello di papà Gigi che scrive: "Freschezze uniche". Carmela Barbato - prima moglie di Gigi D'Alessio e mamma di Claudio, 40 anni, e Luca, 23 anni - ha commentato con dei cuori e sui suoi social ha ricondiviso la foto scrivendo: "Che trio meraviglioso, siete stupendi". Anche Ilaria D'Alessio, 34 anni, ha ripubblicato il post, accompagnandolo da un cuore. Non manca il commento di Anna Tatangelo - mamma di Andrea, 16 anni - che ha lasciato dei cuori e delle emoji affettuose sotto al post.





Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (LDA, 2003) sono nati dal matrimonio di Gigi D'Alessio e Carmela Barbato. Andrea (2010), è nato dalla relazione del cantante con Anna Tatangelo. Gigi D'Alessio, 59 anni, è papà anche di Francesco (2022) e Ginevra (2024) - nati dalla storia con Denise Esposito. Inoltre il cantante è nonno di quattro nipoti: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021) - figlie del suo primogenito Claudio - e di Joseluí, figlio della sua secondogenita Ilaria.



Ospite a Verissimo, Gigi D'Alessio aveva parlato dell'amore per la sua grande famiglia: "Ho sei figli e quattro nipoti. A casa mia non si capisce niente. A volte diventa difficile metterli tutti insieme. Quando capita un compleanno e riusciamo a metterli insieme, lì mi commuovo perché sono frutti nati da me e voluti". Parlando dei figli minori, il cantante aveva ammesso: "Quando vedo i miei figli più piccoli, mi commuovo. La matematica non è un'opinione, mi faccio due conti e mi chiedo se riuscirò a vederli quando avranno venti anni".