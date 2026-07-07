Aurora Ramazzotti bloccata in Sicilia dopo il matrimonio: “Siamo in ostaggio dell’Etna”

Dopo il matrimonio da sogno in Sicilia, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono rimasti bloccati in Sicilia, insieme ad alcuni invitati, a causa dell'eruzione dell'Etna e dello sciopero degli aerei.



"Tutti i voli da qua sono stati cancellati, i miei invitati si sono imbattuti nella combo sciopero aerei+Etna che erutta e stiamo escogitando come lasciare la Sicilia. C'è gente che è volata in Calabria e sta salendo in macchina, chi ha affittato autobus e caricato altri invitati, chi ha trovato qualche volo strano, ma almeno è scappato dal vulcano. Forse qualcuno sta tornando a piedi. Ogni tanto mi chiedo come mai tutto quello che mastico sia croccante, poi mi ricordo che c'è una nube gigante di cenere sopra la mia testa", ha spiegato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.



"Giorno dieci in ostaggio di mamma Etna che non ci vuole far partire. Sto assorbendo gli usi e costumi del posto. Credo che mi fermerò qua per sempre", ha aggiunto con ironia Aurora Ramazzotti in una storia Instagram. E ha anche risposto a chi l'ha criticata per l'abbigliamento scelto al Comune di Militello. "La cosa più divertente di questo weekend è stato il dissing ai miei sandali con cui sono andata a firmare in Comune. Chi mi conosce sa che non so fare le valigie quindi la verità è che non avevo un outfit per quel giorno e ho messo le uniche altre cose che avevo portato", ha aggiunto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Legati da nove anni, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno celebrato il matrimonio il 4 luglio 2026 nel Castello Xirumi Serravalle, nella zona di Lentini, in provincia di Siracusa. Papà Eros Ramazzotti ha accompagnato all'altare la figlia. Mamma Michelle ha letto una toccante lettera: "Mamma e papà pensavano di doverti insegnare tutto e in realtà sei stata tu a insegnare a noi".



Ospite a Verissimo, la conduttrice, 49 anni, aveva parlato del matrimonio della sua prima figlia: "Aurora e Goffredo si sposano il 4 luglio, in Sicilia. Sarà molto emozionante, non so come farò perché già solo a parlarne ora mi viene da piangere. Ho fatto mettere una postazione make-up ritocco solo per me. Auri ha tenuto tantissime cose segrete per gli ospiti perché vuole emozionarci. Però sappiamo che tutti i suoi fratelli avranno un ruolo. Saranno tre giorni di matrimonio, una volta che facciamo una festa la facciamo bene".