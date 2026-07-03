Michelle Hunziker, l’emozione per il matrimonio della figlia Aurora: “Il cuore pieno”

Manca pochissimo al grande giorno di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e mamma Michelle Hunziker non nasconde l'emozione. "Il cuore pieno di amore per Auri e Goffo", scrive la conduttrice, 49 anni, pubblicando uno scatto con gli occhi lucidi. E aggiunge: "Aspettando il matrimonio". Nel frattempo gli sposi hanno condiviso sui social una foto negli uffici comunali di Militello, dove hanno svolto le ultime formalità prima del sì.

Nata nel 1996, Aurora è la prima figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Legata da nove anni a Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti nel 2023 è diventata mamma di Cesare, che ha reso nonni per la prima volta la conduttrice e il cantante. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno il 4 luglio 2026 in Sicilia, dove mamma Michelle è già arrivata con le figlie minori Sole (2013) e Celeste (2015), avute con l'ex marito Tomaso Trussardi.



Michelle Hunziker aveva parlato del matrimonio della prima figlia ospite a Verissimo. "Aurora e Goffredo si sposano il 4 luglio, in Sicilia. Sarà molto emozionante, non so come farò perché già solo a parlarne ora mi viene da piangere. Auri ha tenuto tantissime cose segrete per gli ospiti perché vuole emozionarci. Però sappiamo che tutti i suoi fratelli avranno un ruolo. Saranno tre giorni di matrimonio, una volta che facciamo una festa la facciamo bene", aveva svelato la conduttrice.