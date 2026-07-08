Marco Bocci e Laura Chiatti, il figlio Pablo compie 10 anni: "Sei quel miracolo che vive dove il cielo bacia le stelle"

"Pablo, tu sei quel miracolo che vive nel punto esatto in cui il cielo bacia le stelle": inizia così la dedica di Laura Chiatti al figlio Pablo che compie 10 anni. "Che tu possa custodire per sempre quella bellissima luce gentile e rara che ti contraddistingue e che ti rende unico ai miei occhi. Buon compleanno anima mia. Ti amo", aggiunge l'attrice, 43 anni, pubblicando uno scatto del figlio. Papà Marco Bocci ha condiviso un video con il figlio, scrivendo: "E sono 10 amore mio. Ti amo. Pablo".

Sposati dal 2014, Marco Bocci e Laura Chiatti sono diventati genitori di Enea nel 2015, e l'anno dopo è venuto al mondo Pablo. "Essere padre e marito è complicatissimo, perché non c'è un modo, una maniera, ma c'è un vivere, un'intuizione. Quindi si possono commettere tanti errori, ma è chiaro che io con loro mi diverto tantissimo: ad esempio, non lavoro quando ci sono le partite dei miei figli", aveva detto l'attore a Verissimo. Parlando della storia d'amore con Laura Chiatti, Marco Bocci aveva aggiunto: "Noi siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme. Ci sosteniamo e ci lasciamo un sacco di volte; io penso di essere l'uomo più lasciato della storia dell'umanità. Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa".