Ospite a Verissimo, Lino Banfi si racconta e, in vista dei 90 anni che compirà il 9 luglio, confida in trasmissione un pensiero profondo. "Promettimi che non lo dici a nessuno - dice l'attore a Silvia Toffanin - Non è vero che non ho paura, ho tanta paura".

Lino Banfi ha già affrontato il tema della morte a Verissimo. Lo scorso anno, l'artista ha condiviso a Verissimo i suoi pensieri su questo tema così delicato, spesso tabù: "Dico continuamente 'Non ho paura di te, credevo di aver paura'". In quell'occasione, l'attore, aveva raccontato anche con l'ironia che lo contraddistingue: "Ho scoperto una cosa che non sapevo: 'la morte' non vuole essere chiamata più al femminile, ma soltanto 'morte' perché non ha sesso. Allora io dico: 'È meglio che andiamo d'accordo, io non parlo di questo cambio difficile da 'la morte' a soltanto 'morte' e tu fammi perdere più tempo".



