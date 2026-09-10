Federica Panicucci, gli auguri alla figlia Sofia: "Compi 21 anni ma quando ti abbraccio ritrovo sempre la mia bambina"

Madri e figlie 10 settembre 2026

La conduttrice scrive sui social delle tenere parole alla sua primogenita in occasione del ventunesimo compleanno: "Sei una figlia meravigliosa amore mio"

Federica Panicucci e la figlia Sofia

Federica Panicucci condivide sui social un dolce messaggio di auguri alla figlia Sofia, in occasione del suo 21esimo compleanno. "Mia dolce Sofia, oggi compi 21 anni ma quando ti abbraccio ritrovo sempre la mia bambina. Sei una figlia meravigliosa amore mio. E io ti amo tanto", scrive la conduttrice su Instagram, insieme a un cuore rosso, a corredo di uno scatto con la primogenita. Sofia Fargetta è nata il 10 settembre del 2005 dalla relazione di Federica Panicucci con l'ex marito Mario Fargetta. Dal matrimonio è nato anche Mattia, 19 anni, secondogenito della conduttrice e del dj e produttore.

Federica Panicucci con il figlio Mattia

Lo scorso giugno, Federica Panicucci, 58 anni, ha raggiunto un importante traguardo laureandosi in Scienze e Tecniche Psicologiche. "Un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio - aveva scritto sui social la conduttrice a corredo di un carosello foto in cui posa felice con in testa la corona d'alloro e in mano la tesi di laurea e un bouquet di fiori - Arriva in una fase piena della mia vita e per questo ha un sapore ancora più intenso. Grata, emozionata e felice".