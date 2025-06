Federica Panicucci, la dedica al figlio Mattia per i 18 anni

"Guardo mio figlio e nei suoi occhi vedo il ragazzo meraviglioso che è diventato", ha scritto Federica Panicucci sui social, dedicando un dolce messaggio di auguri al figlio Mattia, che è diventato maggiorenne.

"Mi emoziona pensare a quanto ha già vissuto e a tutto quello che lo attende. E quando ci guardiamo, sento che la nostra unione è sempre più salda, forte, pura", ha commentato la conduttrice, 57 anni, condividendo due tenere foto scattate durante la festa del figlio.

"Buon 18esimo amore mio. Goditi ogni istante, vivi con passione e non smettere mai di credere in te. Perché oggi non diventi solo maggiorenne, oggi inizi a scrivere la storia più importante. La tua", ha concluso Federica Panicucci, aggiungendo un cuore rosso e firmandosi: "La tua mamma".

Federica Panicucci e l'amore per i suoi figli

Federica Panicucci ha due figli, Sofia (2005) e Mattia (2007), nati dalla relazione con l'ex marito Mario Fargetta. Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato dell'amore che prova per i suoi figli e del rapporto costruito con loro.

"I miei figli stanno diventando grandi, ma il percorso di educazione dei figli non finisce mai ed è meraviglioso. Ho insegnato ai miei figli il rispetto per gli altri e per se stessi, il sapersi ascoltare e il volersi bene. In questo momento si confidano molto con me, anche su questioni personali, cercano un confronto da adulti", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

Sempre a Verissimo, Federica Panicucci aveva letto un'emozionante lettera da parte dei suoi figli: "Oggi ti vogliamo dire che sei la mamma migliore del mondo. Ci sei sempre: con te riusciamo a parlare di qualsiasi nostro problema o dubbio, e anche se non ti diciamo niente, riesci a capire da sola quando c'è qualcosa che non va. Sei il nostro faro".