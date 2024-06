Federica Panicucci, gli auguri al figlio Mattia per i 17 anni

Federica Panicucci ha dedicato sui social un dolce messaggio di auguri al figlio Mattia, in occasione del suo 17esimo compleanno.

"Oggi compi 17 anni, un traguardo speciale nel tuo cammino. In questa foto vedo non solo il ragazzo straordinario che sei diventato, ma anche tutte le risate e i momenti indimenticabili che abbiamo condiviso", ha scritto la conduttrice a corredo di uno scatto con il secondogenito.

"Essere la tua mamma è l'avventura più bella del mondo. Buon compleanno amore mio, ti amo più di quanto le parole possano esprimere", ha concluso Federica Panicucci, che ha aggiunto un cuore al messaggio.

Mattia Fargetta è nato il 27 giugno del 2007 dalla relazione di Federica Panicucci con l'ex marito Mario Fargetta, che sui social ha dedicato dolci parole al figlio: "Un altro anno è passato e il mio amore è infinito. Auguri Mattia, buon compleanno!"

Federica Panicucci, che è mamma anche di Sofia, ospite a Verissimo aveva parlato dei valori trasmessi ai figli e del rapporto costruito con loro.

"I miei figli stanno diventando grandi, ma il percorso di educazione dei figli non finisce mai ed è meraviglioso. Ho insegnato ai miei figli il rispetto per gli altri e per se stessi, il sapersi ascoltare e il volersi bene. In questo momento si confidano molto con me, anche su questioni personali, cercano un confronto da adulti".

"Loro sono due ragazzi in gamba e mi chiedono sempre un parere. Sono sportivi, studiosi, hanno tanti amici: vederli crescere è una delle cose più belle che possa accadere a una mamma. Il nostro ruolo di genitori credo sia quello di dare ai nostri figli gli strumenti per camminare da soli".

Mattia aveva dedicato dolci parole alla madre in un videomessaggio: "Il mio amore per te è infinito. Sei l'unica persona che sarà sempre al fianco mio e di Sofia in ogni momento, e ti volevamo ringraziare per tutti gli insegnamenti che ci hai dato, che ci hanno fatto diventare i ragazzi giudiziosi di cui sei tanto fiera".