Federica Panicucci, gli auguri alla figlia Sofia per i 19 anni

Federica Panicucci ha dedicato sui social un dolce messaggio di auguri alla figlia Sofia, in occasione del suo 19esimo compleanno.

"Cara Sofia, ogni anno che passa mi stupisci sempre di più diventando una donna straordinaria, dolce e gentile. Buon compleanno amore mio, che questo nuovo capitolo della tua vita sia pieno di gioia, scoperte e infinite possibilità", ha scritto la conduttrice a corredo di uno scatto con la primogenita.

"Continua a brillare tesoro mio e sappi che sarò sempre qui, per te, pronta a stringerti nel mio abbraccio, non importa quanto grande diventi. Con tutto l’amore che ho. La tua mamma", ha concluso Federica Panicucci, che ha aggiunto un cuore al messaggio.

Sofia Fargetta è nata il 10 settembre del 2005 dalla relazione di Federica Panicucci con l'ex marito Mario Fargetta.

Federica Panicucci, che è mamma anche di Mattia, ospite a Verissimo aveva parlato dei valori trasmessi ai figli e del rapporto costruito con loro.

"I miei figli stanno diventando grandi, ma il percorso di educazione dei figli non finisce mai ed è meraviglioso. Ho insegnato ai miei figli il rispetto per gli altri e per se stessi, il sapersi ascoltare e il volersi bene. In questo momento si confidano molto con me, anche su questioni personali, cercano un confronto da adulti".

"Loro sono due ragazzi in gamba e mi chiedono sempre un parere. Sono sportivi, studiosi, hanno tanti amici: vederli crescere è una delle cose più belle che possa accadere a una mamma. Il nostro ruolo di genitori credo sia quello di dare ai nostri figli gli strumenti per camminare da soli".