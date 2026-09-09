Luciana Littizzetto, la foto con i figli Jordan e Vanessa: "Per fortuna ci siamo noi"

Luciana Littizzetto ha raccontato la sua storia di affido ospite a Verissimo nel 2022. In quell'occasione, la comica e conduttrice aveva spiegato come a spingerla a intraprendere questo percorso fosse stata Maria De Filippi che aveva già preso in affido suo figlio Gabriele, poi adottato. "Maria aveva già iniziato questa esperienza a cui io avevo pensato, ma ero anche un po' preoccupata per la mia notorietà. E Maria mi ha detto: 'Ma che ti importa? Farai la madre come sai fare tu, noi facciamo questo mestiere, altre ne fanno un altro'. Allora lì ho preso coraggio".

Jordan e Vanessa oggi hanno 29 e 32 anni, ma ne avevano 9 e 12 quando sono stati affidati a Luciana Littizzetto. "Loro erano già più grandicelli ed erano rimasti in comunità per tanto tempo proprio perché si sceglie di non dividere i fratelli. Infatti quando mi hanno detto che erano due mi sono un po' spaventata, poi ho detto se il destino è questo che destino sia", aveva raccontato la conduttrice, che aveva spiegato che i figli non la chiamano mamma: "Penso in un certo senso che sia comprensibile perché, a differenza dei bimbi dati in adozione che magari non hanno mai conosciuto i genitori, i bambini in affido la mamma l'hanno conosciuta, ci hanno vissuto. Quindi quando sono con gli altri dicono mia mamma, poi a casa mi chiamano Lù".



In quell'occasione, la conduttrice aveva anche raccontato un divertente aneddoto riguardante suo figlio Jordan da bambino: "Quando è arrivato aveva nove anni e doveva iniziare la quarta elementare. Un giorno mi chiama la maestra e mi dice: 'Sa suo figlio vende i suoi autografi, li ritaglia dal suo diario'. Io mi ero accorta che c'era la mia firma ritagliata, e gli ho chiesto: 'Ma perché la ritagli? Forse perché ci sono i gattini?'. E lui: 'Sì sì i gattini'. Jordan ritagliava la mia firma e la metteva su un foglio A4 e poi la vendeva a un euro".