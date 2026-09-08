Il principe George insieme a William e Kate nel suo primo giorno di scuola all'Eton College

Il principe George ha iniziato a frequentare il prestigioso Eton College. Ad accompagnarlo nel suo primo giorno di scuola c'erano i genitori, il principe William e Kate Middleton. George - che ha compiuto 13 anni il 22 luglio - seguirà così le orme del padre e dello zio Harry, entrambi ex alunni dell'elitaria istituzione scolastica frequentata solo da studenti maschi.

Il principe George è il primogenito del principe William, 44 anni, e di Kate Middleton, 44 anni. La coppia ha altri due figli: la secondogenita Charlotte, che ha compiuto 11 anni a maggio, e il terzogenito Louis, che ha festeggiato otto anni ad aprile.

William e Kate si sono conosciuti quando frequentavano l'Università. La principessa ha aspettato diverso tempo prima di arrivare al fatidico "sì" (circa otto anni). Per questo, era stata definita "Waity Katie" ("la Kate che aspetta"). La coppia si è sposata il 29 aprile 2011 nell'Abbazia di Westminster.

Nel video sotto, la storia d'amore di William e Kate.