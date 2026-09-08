Beatrice Valli risponde alle critiche: "È incredibile come sui social ci sia sempre qualcuno che senta il bisogno di commentare"

Beatrice Valli, 31 anni, ha risposto tramite le sue storie Instagram ad alcuni commenti che riguardano il look sfoggiato durante il Gran Premio d'Italia a Monza. L'influencer si è soffermata su uno in particolare, che in merito al suo outfit dice: "È proprio indicato per andare a vedere il Gran Premio". "Ma se a me piace, perché devo rendere conto a voi? - scrive Beatrice Valli su Instagram - Non ho chiesto conferme sul fatto che il mio outfit fosse bello, brutto, adatto o non adatto all'occasione. Mi vedevo bene, mi sentivo bene e, spoiler,: il look mi piaceva da morire".
L'influencer prosegue la sua risposta alle critiche: "È incredibile come sui social ci sia sempre qualcuno che senta il bisogno di commentare, giudicare e, soprattutto, emettere sentenze su scelte che non lo riguardano minimamente. E per la cronaca: il caldo c'era anche per chi era in canottiera. Quindi sì, grazie per i pareri non richiesti, ma direi che posso tranquillamente vivere con il fatto che a qualcuno il mio look non sia piaciuto. Io mi piacevo. Il look era pazzesco. E tanto basta".
Prima del Gran Premio di Monza, Beatrice Valli si trovava all'83esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, dove però ha scelto di non sfilare sul red carpet. L'influencer ha poi spiegato sui social che è stata la salute il motivo per cui ha preso la decisione di rinunciare all'impegno. "Ho scelto di non fare il red carpet o, forse, non sono stata io a scegliere. Pochi minuti prima che iniziasse, il mio corpo mi ha richiamata. Ha voluto prendersi il suo tempo e fermare tutto: le gambe che non reggevano, gli occhi pesanti, la sensazione che il mio corpo avesse semplicemente smesso di assecondarmi", ha spiegato Beatrice Valli nelle storie su Instagram.
Ospite a Verissimo lo scorso maggio, Beatrice Valli aveva confidato di aver vissuto un momento difficile nel corso della gravidanza della sua ultimogenita Matilda Luce, nata ad aprile 2023. "In quel periodo mi sono rivista in mia mamma e mi sono sentita più vicina a lei nel suo vissuto. Avevo paura di avere la sua stessa cosa. Ho chiesto aiuto per prendere in mano quella parte di me", aveva spiegato l'influencer, mamma anche di Alessandro (2012), nato da una precedente relazione, e di Bianca (2017) e Azzurra (2020), avute, come Matilda Luce, con il marito Marco Fantini.