Beatrice Valli risponde alle critiche: "È incredibile come sui social ci sia sempre qualcuno che senta il bisogno di commentare"

Beatrice Valli, 31 anni, ha risposto tramite le sue storie Instagram ad alcuni commenti che riguardano il look sfoggiato durante il Gran Premio d'Italia a Monza. L'influencer si è soffermata su uno in particolare, che in merito al suo outfit dice: "È proprio indicato per andare a vedere il Gran Premio". "Ma se a me piace, perché devo rendere conto a voi? - scrive Beatrice Valli su Instagram - Non ho chiesto conferme sul fatto che il mio outfit fosse bello, brutto, adatto o non adatto all'occasione. Mi vedevo bene, mi sentivo bene e, spoiler,: il look mi piaceva da morire".

L'influencer prosegue la sua risposta alle critiche: "È incredibile come sui social ci sia sempre qualcuno che senta il bisogno di commentare, giudicare e, soprattutto, emettere sentenze su scelte che non lo riguardano minimamente. E per la cronaca: il caldo c'era anche per chi era in canottiera. Quindi sì, grazie per i pareri non richiesti, ma direi che posso tranquillamente vivere con il fatto che a qualcuno il mio look non sia piaciuto. Io mi piacevo. Il look era pazzesco. E tanto basta".