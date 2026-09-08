Theo Hernández, gli auguri a Zoe Cristofoli che compie 30 anni: "Grazie di essere la mamma migliore"

Per celebrare i suoi 30 anni, Zoe Cristofoli ha condiviso sui social una riflessione su questo importante traguardo. "Passiamo una vita con la fretta di crescere. Da piccoli non vediamo l'ora di essere grandi, poi diventiamo grandi davvero e vorremmo solo che il tempo andasse un po' più piano. E oggi questa cosa la sento più che mai. 30 anni. E sinceramente non so quando sia successo", scrive Zoe Cristofoli nella didascalia di un carosello di foto ricordo.

Zoe Cristofoli compie 30 anni e tra gli auguri ricevuti sui social non sono mancati quelli di Theo Hernández, suo compagno e padre dei suoi figli Theo Junior, nato il 7 aprile 2022 , e Cloe Marie, venuta al mondo il 7 aprile 2025.

"Mi sembra ieri che ero una ragazzina con mille idee in testa, convinta di avere davanti un tempo infinito - prosegue l'influencer - Nel frattempo ho vissuto più di quanto avrei mai immaginato. Ho fatto cose bellissime, ho fatto ca**ate, ho cambiato idea, sono caduta, mi sono rialzata. Ho conosciuto Theo, siamo cresciuti tanto insieme e abbiamo creato due persone che oggi sono tutto il centro della mia vita. Ed è forse guardando i miei bambini che capisco davvero quanto passa veloce il tempo. Perché adesso sono io la mamma che li guarda crescere. E mentre loro hanno fretta di scoprire il mondo, io vorrei solo riuscire a fermarlo ogni tanto".

Zoe Cristofoli conclude la sua riflessione: "Se potessi parlare alla Zoe bambina non le direi come andrà la sua vita. Le direi solo: goditela. Non avere tutta questa fretta. Perché a 30 anni ho capito che la vita non è quello che deve ancora succedere. È tutto quello che sta succedendo adesso, mentre siamo troppo occupati a pensare al domani. E io da oggi voglio provare ad accorgermene un po’ di più. 30 anni. Davvero in un secondo".

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono legati dal 2020. Sono diventati genitori per la prima volta nel 2022, con la nascita di Theo Junior. Tre anni dopo è nata la secondogenita Cloe Marie. A novembre 2024 Zoe Cristofoli aveva condiviso sui social il video del gender reveal organizzato a sorpresa, un video con il quale annunciava l'arrivo di una bambina. "Ci sono cose che vorresti tenere solo per te, ma che alla fine vale la pena di condividere", si leggeva a corredo del filmato.