Fiocco rosa per Theo Hernandez e Zoe Cristofoli: aspettano una bambina

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli diventeranno genitori per la seconda volta. Ad annunciare pubblicamente la bella notizia ci ha pensato la stessa influencer, che su Instagram ha condiviso il video del gender reveal organizzato a sorpresa. "Ci sono cose che vorresti tenere solo per te, ma che alla fine vale la pena di condividere. Semplice come una cena a casa con chi ami - ha scritto Zoe a corredo della clip che ha subito ricevuto migliaia di like e messaggi di auguri -. La cosa più bella è che davvero nessuno sapeva niente, io per prima! Qualcuno ha fatto in modo di farmi credere tutto il contrario, infatti si vede che quasi svengo... E ciliegina sulla torta gli effetti speciali last minute... Ti aspetto vita mia".

Theo Hernandez e Zoe Cristofori sono già genitori di Theo Junior, nato il 7 aprile 2022. Anche in quell'occasione l'influencer aveva raccontato di essere in dolce attesa con un post pubblicato su Instagram. "Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia", aveva scritto a corredo di una galleria di immagini insieme al calciatore del Milan. "Ti abbiamo desiderato tanto e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto amore; non vediamo l'ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama vita", aveva aggiunto. La nascita del piccolo era stata invece annunciata da Theo Hernandez, il quale aveva condiviso uno scatto del nuovo arrivato con la scritta: "Ti amo figlio mio".