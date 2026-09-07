Ignazio Boschetto de Il Volo festeggia il primo compleanno del figlio Gabriele: "Sei la più grande benedizione di papà e mamma"

"Oggi festeggiamo il tuo primo anno di vita, amore mio", inizia così la dedica di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini al figlio Gabriele, che compie un anno. "Sei arrivato per riempire le nostre vite di amore e felicità. Sei la benedizione più grande di mamma e papà. Ti amiamo con tutta la nostra vita", aggiungono il cantante, 31 anni, e la modella, 32 anni, pubblicando alcuni scatti della festa di compleanno del figlio a cui hanno preso parte anche Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo.

Sposati dal 2024, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno annunciato di essere in attesa di un bambino ad aprile 2025. Il piccolo Gabriele è nato a settembre del 2025. Lo scorso giugno, il cantante e la moglie hanno condiviso alcuni scatti con il figlio in Venezuela, Paese d'origine di Michelle Bertolini, modella italo-venezolana che nel 2013 ha ottenuto il titolo di Miss Venezuela International.