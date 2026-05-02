Charlotte compie 11 anni, lo scatto inedito della principessa

La principessa Charlotte compie 11 anni . Per l’occasione, William e Kate pubblicano uno scatto inedito della secondogenita. "Augurando a Charlotte un felicissimo undicesimo compleanno", scrivono i principi del Galles, ringraziando poi tutti per gli auguri alla principessa. "Grazie per i bellissimi messaggi di auguri per la principessa Charlotte, che oggi compie 11 anni", è la didascalia di un altro video con immagini inedite di Charlotte.

Charlotte Elizabeth Diana - questo il nome completo della principessa - è nata a Londra nel 2015 ed è la seconda figlia dell'erede al trono William e di Kate Middleton. Terza nella linea di successione al trono, Charlotte ha un fratello maggiore George (2013) e un fratello minore, Louis che ha da poco compiuto 8 anni.