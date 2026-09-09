"All'inizio, e ancora oggi, è stato molto emozionante. Molto emozionante e bello sentirsi chiamare papà . Anzi papi, come mi chiamano loro", ammette il marito della celebre food blogger, raccontando di avere un rapporto speciale con le figlie: "Io sono bersagliato dalle loro curiosità, mi chiamano in continuazione, perché sono quello che parla spagnolo. Per cui all'inizio sono stato quello che parlava la loro lingua. Quindi loro sono molto affezionate a me per questo motivo o comunque facevano riferimento a me anche per parlare con Benedetta". Marco Gentili spiega anche che le figlie, adottate in Costa Rica, stanno imparando l'italiano: "Loro sono di madrelingua spagnola e hanno 9 e 10 anni, quindi adesso devono apprendere questa nuova lingua che è l'italiano. Noi abbiamo cominciato già con dei libretti, con i film, con la musica, con qualche video a instradarle sull'italiano". In un video congiunto, poi, Marco Gentili e Benedetta Rossi spiegano di aver deciso di non mostrare le figlie sui social: "Ve le faremo conoscere attraverso i nostri racconti. Ve ne parleremo, racconteremo anche le evoluzioni delle nostre vite. Ma abbiamo preso la decisione di non mostrarle sui social. Le vogliamo proteggere . Vogliamo tutelare la loro quotidianità". La coppia conclude: "Questa loro nuova vita vogliamo che sia la più serena possibile. Sappiamo che oggi è abbastanza consueto vedere esposti minori sui social, noi non giudichiamo chi lo fa, non abbiamo nulla contro, però la nostra decisione e il nostro buon senso ci dicono che è meglio di no ".

Lo scorso luglio, Benedetta Rossi, 53 anni, e il marito Marco Gentili, 54 anni, hanno annunciato di essere in partenza per abbracciare due sorelline che hanno adottato in Costa Rica. "Le nostre bambine si chiamano Natacha e Sharlyn, hanno 10 e 9 anni, sono meravigliose, piene di luce e voglia di vivere", avevano poi raccontato, pubblicando il primo scatto con le figlie.

A settembre, la celebre food blogger e il marito erano tornati a casa con la famiglia al completo. "Siamo ancora nel pieno del turbine di emozioni. Le bimbe sono curiose e molto consapevoli di quello che sta avvenendo", erano state le prime parole di Benedetta Rossi da mamma. Sui social, in un'altra occasione, la food blogger aveva parlato anche della sua nuova vita: "In questo momento voglio stare con loro. Hanno mille prime volte, quindi le voglio accompagnare a fare tante cose. Hanno bisogno della mamma e del papà. È tutto molto bello ed emozionante, sia per noi genitori sia per loro. Stanno scoprendo questa nuova vita e anche noi la nostra nuova vita, un po' impegnativa, quello sì, anche perché sono due, instancabili, come i bambini della loro età. Hanno un'energia che non so da dove riescano a tirare fuori, però ci divertiamo insieme, stiamo bene, parliamo tanto. Siamo molto contenti".