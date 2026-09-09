Caparezza: "Non so che fine farò, lasciatemi andare"

"Non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità", con queste parole, pronunciate al termine del tour alla Reggia di Caserta, Caparezza si è rivolto ai fan, che ora temono un addio alla musica. "È ovvio che ogni fine concerto dico che è l’ultimo e poi puntualmente vengo smentito", ha aggiunto Michele Salvemini, questo il nome all'anagrafe del cantautore. "Però sono in una condizione particolare per cui non abbiate paura, qualsiasi cosa farò starò bene, quindi lasciatemi andare", ha concluso Caparezza, 52 anni, ringraziando anche la sua band e il pubblico presente.



Nato a Molfetta nel 1973, Michele Salvemini si è appassionato alla musica da bambino. Ha esordito nella carriera musicale con il nome d'arte Mikimix. Alla fine degli anni '90 adottò il nuovo nome Caparezza, con cui lo conosciamo finora. A inizio anni 2000 ha raggiunto grande popolarità con brani come Fuori dal tunnel (2003) e Vengo dalla Luna. Nel 2006 dal suo terzo album è stato estratto il brano La mia parte intollerante. Il 2008 è stato l'anno di un altro brano destinato ad avere grande successo: Vieni a ballare in Puglia. Nella sua lunga carriera, Caparezza ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui la Targa Tenco nel 2014 per l'album Museica e nel 2026 per l'album Orbit Orbit.