Heather Parisi, il red carpet al Festival di Venezia con il marito Umberto Maria Anzolin: “La mia vita”

Heather Parisi ha sfilato alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 insieme al marito Umberto Maria Anzolin. L'artista, 66 anni, ha condiviso poi sui social alcuni scatti, insieme a una dedica al marito. "Serata indimenticabile assieme alla mia vita, Umberto Maria", ha scritto nella didascalia del post Heather Parisi, che a Venezia ha ricevuto il premio alla carriera da Diva e Donna.



Legati dal 2005 e sposati dal 2013, Heather Parisi e Umberto Maria Anzolin nel 2010 sono diventati genitori di Elizabeth e Dylan. A Verissimo nel 2022, l'artista aveva parlato della maternità a 50 anni. "Non è stato semplice rimanere incinta a 50 anni. Ci ho messo circa due anni e l'ultimo periodo ho vissuto una crisi terribile. Ero triste perché volevo avere un figlio con mio marito Umberto", aveva raccontato l'artista, mamma anche di Rebecca Jewel (1994), nata dal primo matrimonio con Giorgio Manenti, e di Jacqueline Luna (2000), nata dalla relazione con Giovanni Di Giacomo.