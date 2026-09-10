Maria Grazia Cucinotta celebra anche sui social i 25 anni della figlia Giulia con una tenera foto di famiglia. Insieme a mamma e figlia, anche Giulio Violati, 59 anni, marito dell'attrice, 58 anni, e padre della festeggiata. A completare il dolce ritratto familiare anche il cagnolino della coppia.

Nella didascalia che accompagna lo scatto, Maria Grazia Cucinotta scrive delle emozionanti parole per l'amata figlia Giulia: "Quando sei arrivata a casa, entravi in una mano, hai riempito le nostre vite di amore puro. Non è facile essere genitori perfetti, però una cosa è sicura ti amiamo più più più di qualsiasi universo".

Insieme da oltre 30 anni, Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati sono sposati dal 7 ottobre del 1995. Nel 2001 la coppia ha dato il benvenuto alla figlia Giulia.

Ospite a Verissimo, l'attrice aveva parlato dei suoi 30 anni di matrimonio: "Il tempo è volato. A volte pensavo di non arrivarci mai a un traguardo del genere, però oggi a ripensarci mi sembra ieri. Noi siamo diversissimi, il giorno e la notte, ma quello che ci unisce da sempre è l'amore".

Maria Grazia Cucinotta: "Diventare mamma per la seconda volta è il mio sogno non avverato"

Sempre a Verissimo, Maria Grazia Cucinotta aveva raccontato di aver cercato a lungo una seconda gravidanza senza riuscirci. "Diventare mamma per la seconda volta è il mio sogno non avverato - aveva confidato l'attrice - Ho provato veramente tanto ad avere un altro figlio. Sono fortunata ad avere Giulia, ma il fatto di non averle dato un fratellino mi fa sentire in colpa. Io, che ho dei fratelli, so quanto sia importante".