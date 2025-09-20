Maria Grazia Cucinotta: "Diventare mamma per la seconda volta è il mio sogno non avverato"
"Mi sento in colpa per non essere riuscita a dare un fratello a mia figlia", afferma l'attrice a Verissimo
Maria Grazia Cucinotta racconta a Verissimo di aver cercato a lungo una seconda gravidanza senza riuscirci. "Diventare mamma per la seconda volta è il mio sogno non avverato", afferma l'attrice, 57 anni, sposata con Giulio Violati dal 1995 e mamma di Giulia (2001). "Ho provato veramente tanto ad avere un altro figlio. Sono fortunata ad avere Giulia, ma il fatto di non averle dato un fratellino mi fa sentire in colpa. Io, che ho dei fratelli, so quanto sia importante", ammette Maria Grazia Cucinotta.
Giulia è stata accanto alla mamma nel difficile periodo in cui cercava una gravidanza: "Quando provavo e non riuscivo, lei era già abbastanza grandicella e mi diceva: 'Non preoccuparti, poi farai la nonna'". Oggi, che è 24enne, Giulia rassicura la mamma di non soffrire di questa mancanza: "Lei non sa cosa significhi avere dei fratelli".
