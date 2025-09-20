Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'intervista
20 settembre 2025

Maria Grazia Cucinotta: "Diventare mamma per la seconda volta è il mio sogno non avverato"

"Mi sento in colpa per non essere riuscita a dare un fratello a mia figlia", afferma l'attrice a Verissimo

Condividi:

Maria Grazia Cucinotta racconta a Verissimo di aver cercato a lungo una seconda gravidanza senza riuscirci. "Diventare mamma per la seconda volta è il mio sogno non avverato", afferma l'attrice, 57 anni, sposata con Giulio Violati dal 1995 e mamma di Giulia (2001). "Ho provato veramente tanto ad avere un altro figlio. Sono fortunata ad avere Giulia, ma il fatto di non averle dato un fratellino mi fa sentire in colpa. Io, che ho dei fratelli, so quanto sia importante", ammette Maria Grazia Cucinotta.

Giulia è stata accanto alla mamma nel difficile periodo in cui cercava una gravidanza: "Quando provavo e non riuscivo, lei era già abbastanza grandicella e mi diceva: 'Non preoccuparti, poi farai la nonna'". Oggi, che è 24enne, Giulia rassicura la mamma di non soffrire di questa mancanza: "Lei non sa cosa significhi avere dei fratelli".

Leggi anche

Özge Özpirinççi: "Non volevo sposare Burak Yamantürk"

L'intervista

Özge Özpirinççi: "Non volevo sposare Burak Yamantürk"

L'attrice di Bahar ne La forza di una donna parla a Verissimo del suo matrimonio con l'attore Burak Yamantürk, con cui ha una figlia

L'attrice di Bahar ne La forza di una donna parla a Verissimo del suo matrimonio con l'attore Burak Yamantürk, con cui ha una figlia

Alessandra Mussolini: "Un tradimento non si perdona"

L'intervista

Alessandra Mussolini: "Un tradimento non si perdona"

"Se si ama non si perdona. Si va avanti", dice Alessandra Mussolini a Verissimo

"Se si ama non si perdona. Si va avanti", dice Alessandra Mussolini a Verissimo

Alex Baudo: "Basta con i pettegolezzi. Papà deve riposare in pace"

L'intervista

Alex Baudo: "Basta con i pettegolezzi. Papà deve riposare in pace"

Il figlio di Pippo Baudo parla a Verissimo dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre

Il figlio di Pippo Baudo parla a Verissimo dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre

"Nonna Rachele tradì nonno Benito": la rivelazione di Alessandra Mussolini

La rivelazione

"Nonna Rachele tradì nonno Benito": la rivelazione di Alessandra Mussolini

Un estratto da "Benito, le rose e le spine", il nuovo libro di Alessandra Mussolini

Un estratto da "Benito, le rose e le spine", il nuovo libro di Alessandra Mussolini

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity