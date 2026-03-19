Un cantante che è diventato un vero e proprio fenomeno internazionale: domenica 22 marzo a Verissimo , Sal Da Vinci .

Nato a New York nel 1969, Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, è figlio del cantante e attore Mario Da Vinci. Fin da giovanissimo si avvicina al mondo dello spettacolo alternando musica e recitazione e affermandosi come uno dei principali interpreti della canzone neomelodica.

Debutta, nel 2009, al Festival di Sanremo con il brano Non riesco a farti innamorare classificandosi terzo e consolidando la sua popolarità. Dopo il successo dei brani Rossetto e caffè e L'amore e tu, nel 2026 torna sul palco dell'Ariston vincendo la kermesse canora con il brano Per sempre sì.