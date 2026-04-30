Orietta Berti, la dedica alla nipotina Ottavia per il quarto compleanno: "La vera gioia della vita"

Orietta Berti dedica dolcissime parole alla sua nipotina che compie quattro anni. "Tantissimi auguri di buon compleanno alla mia nipotina Ottavia che compie quattro anni", scrive sui social la cantante, 82 anni, pubblicando alcuni scatti della nipotina. "Con quelle tue fossette così dolci e quel sorriso contagioso stai diventando una bimba sempre più grande", aggiunge Orietta Berti.

La cantante conclude con parole d'amore rivolte a entrambe le sue nipoti: "Cara piccola Ottavia, ogni giorno, insieme alla tua sorellona Olivia, ci regali le emozioni più belle del mondo, la vera gioia della vita. State crescendo velocemente e ogni giorno ci regalate l'affetto più bello che esista. Siete le nostre meraviglie".

Sposata con Osvaldo Paterlini dal 1967, Orietta Berti è mamma di Omar (1975) e Otis (1980). Il secondogenito Otis l'ha resa nonna di Olivia, nata nel 2019, e Ottavia, venuta alla luce nel 2022. La cantante aveva presentato a Verissimo le sue due nipotine, accompagnate dalla loro mamma Lia.