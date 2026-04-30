Martina De Ioannon, la dedica a Gianmarco Steri per il 30esimo compleanno: "Ti guardo e mi riconosco"

Martina De Ioannon dedica sui social parole d'amore a Gianmarco Steri , che compie 30 anni. "È stato bellissimo averti conosciuto un anno e mezzo fa, ma rivederti e rendermi conto di non poter fare a meno di te è stato ancora più bello", scrive l'ex tronista di Uomini e Donne , riferendosi al fatto di aver conosciuto Gianmarco come corteggiatore, ma di aver iniziato una storia d'amore con lui in un momento successivo fuori dal dating show.



Martina De Ioannon, 27 anni, è diventata nota al pubblico con la partecipazione a Temptation Island, diventando poi tronista di Uomini e Donne. Nel dating show ha conosciuto Gianmarco Steri, ma la sua scelta è ricaduta su Ciro Solimeno. Dopo la scelta, è stato Gianmarco a diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne, uscendo dal programma con Cristina Ferrara.

Lontano dalle telecamere, la storia di Martina e Ciro e la storia di Gianmarco e Cristina sono andate avanti per qualche mese per poi giungere a termine. Martina e Gianmarco si sono rincontrati fuori dal dating show, dando inizio alla loro storia d'amore, come avevano raccontato ospiti a Verissimo.



"Ci siamo rincontrati per caso in un locale a Roma. Io ero con la mia migliore amica e Gianmarco con degli amici. A un certo punto ci siamo salutati e mi sono emozionata come una 15enne", aveva spiegato l'ex tronista di Uomini e Donne. L'ex corteggiatore, diventato poi tronista, aveva aggiunto: "Quando ho rivisto Martina, mi ero già lasciato con Cristina. Il saluto con Martina mi ha fatto un effetto che non credevo potesse essere così forte. Ho capito che c'era qualcosa di irrisolto".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a Verissimo.