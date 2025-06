Gianmarco Steri e Cristina Ferrari, la foto di coppia dopo "Uomini e Donne"

Gianmarco Steri e Cristina Ferrari sono una nuova coppia. Dopo la scelta a Uomini e Donne, l'ex tronista e l'ex corteggiatrice hanno pubblicato sui loro profili social il primo selfie di coppia.

Classe 1996, Gianmarco Steri è nato e vive a Roma, dove lavora come barbiere. È diventato noto con la partecipazione a Uomini e Donne prima come corteggiatore di Martina De Ioannon e poi come tronista. Dopo un percorso intenso, Gianmarco ha dovuto fare la sua scelta tra Nadia e Cristina, uscendo dal programma con quest'ultima.

Fuori dal programma sembrano molto affiatati, come hanno raccontato anche in un'intervista a Witty Tv. "Fuori dallo studio è stata una scoperta perché, oltre al fatto che è pesante, ha una dolcezza e una naturalezza che non pensavo. E poi non sapevo fosse gelosa. Invece lo è, pure troppo. E ho scoperto che è una cuoca fantastica”, ha detto l'ex tronista. L'ex corteggiatrice invece ha raccontato: "Durante il percorso non mi ha mai dimostrato nulla, non si sbilanciava mai nei miei confronti. Ma ha recuperato, ho scoperto lati suoi che mi fanno impazzire. Poi ci troviamo bene, stiamo sempre insieme. Da quando siamo usciti dal programma non ci siamo mai lasciati. Nemmeno per due ore".