LA PUNTATA09 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 9 gennaio in streaming

La puntata del 9 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 9 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 9 gennaio

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin riesce a rintracciare nome e cognome di Sude, la ragazza che era riuscita a fuggire dall'organizzazione criminale che costringeva sia lei che Secil a prostituirsi.

Grazie alle intercettazioni telefoniche e a Tugce, Ilgaz e Eren arrivano a Mahmut, socio di Tankut, e capiscono che il giro di prostituzione non è circoscritto solo a Istanbul.

