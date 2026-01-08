La puntata integrale del 9 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin riesce a rintracciare nome e cognome di Sude, la ragazza che era riuscita a fuggire dall'organizzazione criminale che costringeva sia lei che Secil a prostituirsi.

Grazie alle intercettazioni telefoniche e a Tugce, Ilgaz e Eren arrivano a Mahmut, socio di Tankut, e capiscono che il giro di prostituzione non è circoscritto solo a Istanbul.

