La puntata integrale del 9 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ceylin riesce a rintracciare nome e cognome di Sude, la ragazza che era riuscita a fuggire dall'organizzazione criminale che costringeva sia lei che Secil a prostituirsi.
Grazie alle intercettazioni telefoniche e a Tugce, Ilgaz e Eren arrivano a Mahmut, socio di Tankut, e capiscono che il giro di prostituzione non è circoscritto solo a Istanbul.