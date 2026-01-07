La seconda puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna, la serie con protagonista Sabrina Ferilli, andrà in onda mercoledì 14 gennaio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna.
Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast, i personaggi e tutte le novità sulla nuova serie di Canale 5.
È ormai chiaro che qualcuno ha puntato Virginia e vuole costringerla, con minacce e atti persecutori, ad abbandonare la scuola.
Ma chi c'è dietro a questi tentativi di sabotaggio sempre più insistenti?
Le nuove puntate di A testa alta - Il coraggio di una donna saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.
Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate di A testa alta - Il coraggio di una donna in streaming gratis su Mediaset Infinity.