SERIE TV07 gennaio 2026

A testa alta, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata della serie A testa alta - Il coraggio di una donna andrà in onda mercoledì 14 gennaio. Scopriamo tutte le anticipazioni della prossima puntata
Sabrina Ferilli (Virginia) in una scena di A testa alta - Il coraggio di una donnaSabrina Ferilli (Virginia) in una scena di A testa alta - Il coraggio di una donna

La seconda puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna, la serie con protagonista Sabrina Ferilli, andrà in onda mercoledì 14 gennaio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast, i personaggi e tutte le novità sulla nuova serie di Canale 5.

A testa alta - Il coraggio di una donna, anticipazioni della seconda puntata

È ormai chiaro che qualcuno ha puntato Virginia e vuole costringerla, con minacce e atti persecutori, ad abbandonare la scuola.

Ma chi c'è dietro a questi tentativi di sabotaggio sempre più insistenti?

Dove vedere A testa alta - Il coraggio di una donna in streaming gratis

Le nuove puntate di A testa alta - Il coraggio di una donna saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate di A testa alta - Il coraggio di una donna in streaming gratis su Mediaset Infinity.

