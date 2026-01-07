“ Credo sia una giustizia che dobbiamo ai nostri ragazzi. Chiara aveva un grande senso di giustizia. Le regole del vivere civile non vanno calpestate. Dobbiamo fare in modo che chi è stato superficiale cambi mestiere", sono le parole del papà di Chiara Costanzo al termine dei funerali .

A Milano a Santa Maria delle Grazie, si sono svolti i funerali di Chiara Costanzo, la 16enne milanese morta a Crans-Montana . Il feretro della ragazza è arrivato tra gli applausi della famiglia, gli amici e i compagni di classe.

Nel locale Le Constellation del paese svizzero è scoppiato un incendio nella notte di Capodanno che ha causato la morte di oltre 40 persone e più di 119 feriti.

Strage Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo ai funerali

Presente ai funerali anche il ministro Valditara. "Io le cose che ho appena detto sono le stesse che ho detto al ministro Valditara. Le istituzioni sono state vicine alle vittime. Ci siamo sentiti orgogliosi di essere italiani perché abbiamo delle istituzioni che hanno anche un cuore”, aggiunge l'uomo.

Il papà di Chiara chiede giustizia e verità per sua figlia: “Io chiedo soltanto che il governo faccio tutto ciò che è in suo potere per scoprire la verità. Non so quali siano i passi. Abbracciare gli amici di Chiara è un po’ come abbracciare nostra figlia. Parlate di lei con i suoi amici e gli insegnanti".

