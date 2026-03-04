Il mese di marzo prevede importanti novità in arrivo su Mediaset Infinity, con programmi esclusivi che arricchiscono il catalogo gratuito di titoli disponibili on demand.
Riflettori puntati sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via da lunedì 17 marzo . La Casa più spiata d'Italia è pronta ad accogliere i concorrenti sotto la guida di Ilary Blasi, in un format che annuncia importanti novità. Tra queste, Selvaggia Lucarelli accanto a Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista.
Dopo il successo della prima stagione, Giusy Buscemi torna a vestire i panni del vicequestore Vanina Guarrasi per il secondo capitolo della serie. Nei nuovi episodi, al via in prima serata su Canale 5 da mercoledì 4 marzo, le ombre del passato si mischiano con le indagini portate avanti dalla squadra di Catania.
Accanto all'attrice e modella siciliana, il cast di Vanina 2 vede la partecipazione di Claudio Castrogiovanni, Paola Giannini, Giulio Della Monica, Danilo Arena, mentre Dajana Roncione interpreta nuovamente l'amica Giuli De Rosa.
In attesa delle nuove puntate, su Mediaset Infinity è possibile rivedere, on demand, anche gli episodi della prima stagione.
Per gli amanti delle dizi turche disponibili su Mediaset Infinity, si avvicina il finale della terza stagione di Segreti di Famiglia. Durante il mese di marzo, si giungerà all'episodio conclusivo del racconto che segue le vicende di Ceylin e Ilgaz, tra impegni professionali e vita privata.
A partire dal 25 marzo prende il via Be My Sunshine (Ada Masalı). Ogni giorno un nuovo episodio della serie, disponibile on demand su Mediaset Infinity, racconterà l'avvicinamento tra Haziran Sedefli (Ayça Aysin Turan), ragazza di Istanbul affezionata al suo stile di vita e alla sua città, e l'affascinante contadino Poyraz (Alp Navruz), appartenente a una realtà totalmente diversa dalla sua.
Due appuntamenti imperdibili per gli amanti del grande calcio. Dopo la sfida di andata tra Como e Inter, mercoledì 4 marzo tocca al primo round tra Lazio e Atalanta. Allo stadio Olimpico i biancocelesti cercano la reazione dopo la sconfitta in campionato contro il Torino, mentre la squadra di Palladino vuole rispondere al passo falso commesso contro il Sassuolo.
Si rinnova anche lo spettacolo del massimo campionato spagnolo LaLiga. Il 22 marzo è in programma il derby di Madrid, con Real e Atletico chiamate a una vittoria che vale molto più dei 3 punti. La partita è offerta in chiaro sulle reti Mediaset.
E ancora, risate garantite con Scherzi a Parte, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 2 marzo con la conduzione di Max Giusti. Chi cascherà negli sketch organizzati dal programma?
La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.