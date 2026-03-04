Per gli amanti delle dizi turche disponibili su Mediaset Infinity, si avvicina il finale della terza stagione di Segreti di Famiglia . Durante il mese di marzo, si giungerà all'episodio conclusivo del racconto che segue le vicende di Ceylin e Ilgaz , tra impegni professionali e vita privata. A partire dal 25 marzo prende il via Be My Sunshine (Ada Masalı) . Ogni giorno un nuovo episodio della serie, disponibile on demand su Mediaset Infinity, racconterà l'avvicinamento tra Haziran Sedefli (Ayça Aysin Turan), ragazza di Istanbul affezionata al suo stile di vita e alla sua città, e l'affascinante contadino Poyraz (Alp Navruz), appartenente a una realtà totalmente diversa dalla sua.

Due appuntamenti imperdibili per gli amanti del grande calcio. Dopo la sfida di andata tra Como e Inter, mercoledì 4 marzo tocca al primo round tra Lazio e Atalanta. Allo stadio Olimpico i biancocelesti cercano la reazione dopo la sconfitta in campionato contro il Torino, mentre la squadra di Palladino vuole rispondere al passo falso commesso contro il Sassuolo.



Si rinnova anche lo spettacolo del massimo campionato spagnolo LaLiga. Il 22 marzo è in programma il derby di Madrid, con Real e Atletico chiamate a una vittoria che vale molto più dei 3 punti. La partita è offerta in chiaro sulle reti Mediaset.



E ancora, risate garantite con Scherzi a Parte, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 2 marzo con la conduzione di Max Giusti. Chi cascherà negli sketch organizzati dal programma?



