La Coppa Italia torna a regalare serate di grande calcio, in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
Riflettori puntati sulle gare d'andata delle semifinali valide per l'accesso alla finalissima in programma a Roma il prossimo 13 maggio. Oltre a Como-Inter, in programma martedì 3 marzo allo stadio Sinigaglia, si affrontano anche Lazio e Atalanta.
I padroni di casa tornano allo stadio Olimpico dopo l'amara trasferta di Torino in campionato, dove i biancocelesti faticano a trovare continuità. Il percorso in Coppa Italia e l'eventuale vittoria del trofeo potrebbero dare un valore diverso alla complicata stagione vissuta fin qui dalla Lazio.
Di fronte arriva un Atalanta che, dopo l'eroica impresa in Champions League - dove ha ribaltato lo svantaggio subito all'andata contro il Borussia Dortmund, diventando l'unica squadra italiana ad accedere agli ottavi di finale - in campionato è caduta in casa del Sassuolo.
Appuntamento dunque fissato per mercoledì 4 marzo alle ore 21 con il match tra Lazio e Atalanta, visibile in diretta su Italia 1, oltre che in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.30, sarà visibile in diretta su Italia 1, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: M. Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca.
Allenatore: R. Palladino
MARTEDÌ 3 MARZO
Como-Inter, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5
Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin
Inviato: Daniele Miceli
A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Cristian Panucci, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari.
MERCOLEDÌ 4 MARZO
Lazio-Atalanta, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero
Inviata: Francesca Benvenuti
A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini ed Emidio Morganti.