La Coppa Italia torna a regalare serate di grande calcio, in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Riflettori puntati sulle gare d'andata delle semifinali valide per l'accesso alla finalissima in programma a Roma il prossimo 13 maggio. Oltre a Como-Inter, in programma martedì 3 marzo allo stadio Sinigaglia, si affrontano anche Lazio e Atalanta.



I padroni di casa tornano allo stadio Olimpico dopo l'amara trasferta di Torino in campionato, dove i biancocelesti faticano a trovare continuità. Il percorso in Coppa Italia e l'eventuale vittoria del trofeo potrebbero dare un valore diverso alla complicata stagione vissuta fin qui dalla Lazio.



Di fronte arriva un Atalanta che, dopo l'eroica impresa in Champions League - dove ha ribaltato lo svantaggio subito all'andata contro il Borussia Dortmund, diventando l'unica squadra italiana ad accedere agli ottavi di finale - in campionato è caduta in casa del Sassuolo.



Appuntamento dunque fissato per mercoledì 4 marzo alle ore 21 con il match tra Lazio e Atalanta, visibile in diretta su Italia 1, oltre che in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.30, sarà visibile in diretta su Italia 1, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.



Lazio-Atalanta, le probabili formazioni