Si riaccendono i riflettori sulla Coppa Italia, offerta in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Il mese di marzo si apre con l'andata delle semifinali, con quattro squadre ancora in corsa per alzare l'ambito trofeo nella finalissima in programma allo stadio Olimpico di Roma, il prossimo 13 maggio.



Le prime a scendere in campo saranno Como e Inter nella sfida in programma allo stadio Sinigaglia martedì 3 marzo alle ore 21.

I padroni di casa si stanno rendendo protagonisti di una stagione esaltante che in campionato li vede attualmente in zona Europa davanti a Juventus e Atalanta. Risultati confermati anche dal percorso Coppa Italia, dove i ragazzi guidati da Cesc Fàbregas sono reduci dalla vittoria sul Napoli ottenuta ai rigori dopo l'1-1 targato Baturina e Vergara.



Di fronte ci sarà l'Inter, reduce dalla vittoria sul Torino in Coppa Italia e dal successo casalingo sul Genoa in campionato. Dopo l'amara eliminazione in Champions League, i nerazzurri hanno l'opportunità di rifarsi su due fronti ma per aggiungere trofei in bacheca devono evitare passi falsi.



La sfida tra Como e Inter sarà visibile in diretta, martedì 3 marzo alle 21, su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.40, sarà visibile in diretta su Canale 5, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Como-Inter, le probabili formazioni