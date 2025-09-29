Mediaset Infinity logo
La ruota della fortuna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La ruota della fortuna
LA VINCITA
29 settembre 2025

Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime per la vincita da 200mila euro a La Ruota della Fortuna

A La Ruota della Fortuna, la concorrente Veronica vince 200mila euro e Gerry Scotti e Samira Lui si emozionano: "Felici che sia capitato a una giovanissima operaia"

Condividi:

Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica 28 settembre, la concorrente Veronica, operaia, vince 200mila euro.

"Oh mamma signori - dice Gerry Scotti emozionato mentre apre la busta - Prima o poi doveva capitare e sono felice che sia capitato a una giovanissima operaia che viene a La Ruota della Fortuna e vince 200...", conclude il conduttore senza riuscire a finire la frase dalla commozione.

Per la prima volta una concorrente riesce ad aggiudicarsi la busta contenente 200.000 euro. Veronica, 33enne di San Pietro al Natisone, operaia di un piccolo paese al confine con la Slovenia, arriva alla manche finale con 14.000 euro e alla Ruota delle Meraviglie risponde esattamente a tutti e tre i tabelloni. Grazie alla sua bravura e all’aiuto della fortuna, potendo scegliere tra 3 buste, Veronica sceglie quella che contiene la massima vincita: ben 200.000 euro. Con un totale di 214.000 euro, la nuova campionessa è la concorrente ad aver vinto il montepremi più alto fino ad ora.

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna
Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti e Samira Lui, le lacrime a La Ruota della Fortuna

Dopo l'annuncio della vittoria, Gerry Scotti e Samira Lui non sono riusciti a trattenere le lacrime dall'emozione.

"E piangono tutti", commenta Gerry Scotti con le lacrime agli occhi, mentre porge a Samira Lui dei fazzoletti. "Che emozione, se lo merita davvero", dice la showgirl anche lei visibilmente commossa.

"Brava, è stata brava, una della più brave dell'ultimo periodo", aggiunge Gerry Scotti nel vedere la campionessa Veronica abbracciare e baciare il fidanzato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Raimondo Todaro, l'intervista in 100 secondi

Recap

Raimondo Todaro, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'insegnante di danza

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'insegnante di danza

Paris Fashion Week: la rivoluzione della moda tra debutti storici e una Ville Lumière tutta da vivere

fashion

Paris Fashion Week: la rivoluzione della moda tra debutti storici e una Ville Lumière tutta da vivere

La settimana della moda di Parigi si preannuncia come una delle più movimentate degli ultimi anni

La settimana della moda di Parigi si preannuncia come una delle più movimentate degli ultimi anni

Another Love, dal 6 ottobre su Mediaset Infinity

SERIE TV

Another Love, dal 6 ottobre su Mediaset Infinity

Dal 6 ottobre su Mediaset Infinity parte Another Love, nuova serie turca con protagonisti Hande Erçel e Burak Deniz

Dal 6 ottobre su Mediaset Infinity parte Another Love, nuova serie turca con protagonisti Hande Erçel e Burak Deniz

La notte nel cuore, le anticipazioni del 2 ottobre

SERIE TV

La notte nel cuore, le anticipazioni del 2 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda giovedì 2 ottobre su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda giovedì 2 ottobre su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity