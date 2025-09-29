A La Ruota della Fortuna, la concorrente Veronica vince 200mila euro e Gerry Scotti e Samira Lui si emozionano: "Felici che sia capitato a una giovanissima operaia"

Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica 28 settembre, la concorrente Veronica, operaia, vince 200mila euro.

"Oh mamma signori - dice Gerry Scotti emozionato mentre apre la busta - Prima o poi doveva capitare e sono felice che sia capitato a una giovanissima operaia che viene a La Ruota della Fortuna e vince 200...", conclude il conduttore senza riuscire a finire la frase dalla commozione.

Per la prima volta una concorrente riesce ad aggiudicarsi la busta contenente 200.000 euro. Veronica, 33enne di San Pietro al Natisone, operaia di un piccolo paese al confine con la Slovenia, arriva alla manche finale con 14.000 euro e alla Ruota delle Meraviglie risponde esattamente a tutti e tre i tabelloni. Grazie alla sua bravura e all’aiuto della fortuna, potendo scegliere tra 3 buste, Veronica sceglie quella che contiene la massima vincita: ben 200.000 euro. Con un totale di 214.000 euro, la nuova campionessa è la concorrente ad aver vinto il montepremi più alto fino ad ora.

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti e Samira Lui, le lacrime a La Ruota della Fortuna

Dopo l'annuncio della vittoria, Gerry Scotti e Samira Lui non sono riusciti a trattenere le lacrime dall'emozione.

"E piangono tutti", commenta Gerry Scotti con le lacrime agli occhi, mentre porge a Samira Lui dei fazzoletti. "Che emozione, se lo merita davvero", dice la showgirl anche lei visibilmente commossa.

"Brava, è stata brava, una della più brave dell'ultimo periodo", aggiunge Gerry Scotti nel vedere la campionessa Veronica abbracciare e baciare il fidanzato.

