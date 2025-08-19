Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 20 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 20 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 20 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 20 agosto
Kemal, ex marito di Yildiz, viene assunto da Halit come autista di Erim e i due si incontrano per la prima volta.
Yildiz è sconvolta e cerca in tutti i modi di convincere Halit a licenziarlo. A Erim, però, piace Kemal e non vuole che il padre lo mandi via.
Leggi anche
beauty
In estate più che mai, le mani sono sotto i riflettori
In estate più che mai, le mani sono sotto i riflettori
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 24 agosto su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 24 agosto su Canale 5
AUGURI
La showgirl celebra il compagno con una carrellata di romantici scatti
La showgirl celebra il compagno con una carrellata di romantici scatti