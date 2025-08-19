Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
19 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 20 agosto

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 20 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Zeynep (Sevda Erginci) in Forbidden Fruit
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 20 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Kemal, ex marito di Yildiz, viene assunto da Halit come autista di Erim e i due si incontrano per la prima volta.

Yildiz è sconvolta e cerca in tutti i modi di convincere Halit a licenziarlo. A Erim, però, piace Kemal e non vuole che il padre lo mandi via.

