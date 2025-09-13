Naike Rivelli, il matrimonio con Roberto Marzano: "Questa volta avevo più consapevolezza"
Naike Rivelli condivide a Verissimo le emozioni dopo le nozze: "È stato un matrimonio molto intimo, ma molto emozionante. Mia mamma non smetteva più di piangere"
Naike Rivelli condivide a Verissimo le emozioni del suo recente matrimonio con Roberto Marzano. "Tra di noi, dopo otto anni, non è cambiato molto, ma sposarsi è stato molto emozionante", afferma Naike Rivelli, 50 anni. Per l'attrice e cantante è il secondo matrimonio: "Il primo è durato otto mesi, ero così giovane che non ricordo quasi nulla. Questa volta l'ho fatto con molta consapevolezza". Parlando della storia d'amore con Roberto Marzano, 56 anni: "Da otto anni mi dimostra amore ogni giorno. Abbiamo entrambi un matrimonio alle spalle e siamo entrambi genitori di due figli quasi coetanei: io sono mamma di Akash e Roberto è papà di Asia. Entrambi avevamo detto che non ci saremmo più sposati, invece eccoci qua". Naike Rivelli ha voluto celebrare un matrimonio semplice con accanto le persone più importanti: "Eravamo ventiquattro. È stato bellissimo riunirci tutti insieme con papà, i miei fratelli, i bambini, le mie amiche di quando ero piccola. Mia mamma (Ornella Muti ndr) non smetteva più di piangere, mi ha fatto una grande tenerezza".
Leggi anche
L'intervista
La cantante parla della relazione con l'ex calciatore con cui aspetta una figlia
La cantante parla della relazione con l'ex calciatore con cui aspetta una figlia
L'intervista
A Verissimo il racconto della mamma di San Carlo Acutis
A Verissimo il racconto della mamma di San Carlo Acutis
L'intervista
L'ex ragazza di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello parla a Verissimo della delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel
L'ex ragazza di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello parla a Verissimo della delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel