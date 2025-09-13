Naike Rivelli condivide a Verissimo le emozioni del suo recente matrimonio con Roberto Marzano. "Tra di noi, dopo otto anni, non è cambiato molto, ma sposarsi è stato molto emozionante", afferma Naike Rivelli, 50 anni. Per l'attrice e cantante è il secondo matrimonio: "Il primo è durato otto mesi, ero così giovane che non ricordo quasi nulla. Questa volta l'ho fatto con molta consapevolezza". Parlando della storia d'amore con Roberto Marzano, 56 anni: "Da otto anni mi dimostra amore ogni giorno. Abbiamo entrambi un matrimonio alle spalle e siamo entrambi genitori di due figli quasi coetanei: io sono mamma di Akash e Roberto è papà di Asia. Entrambi avevamo detto che non ci saremmo più sposati, invece eccoci qua". Naike Rivelli ha voluto celebrare un matrimonio semplice con accanto le persone più importanti: "Eravamo ventiquattro. È stato bellissimo riunirci tutti insieme con papà, i miei fratelli, i bambini, le mie amiche di quando ero piccola. Mia mamma (Ornella Muti ndr) non smetteva più di piangere, mi ha fatto una grande tenerezza".