Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'intervista
13 settembre 2025

Naike Rivelli, il matrimonio con Roberto Marzano: "Questa volta avevo più consapevolezza"

Naike Rivelli condivide a Verissimo le emozioni dopo le nozze: "È stato un matrimonio molto intimo, ma molto emozionante. Mia mamma non smetteva più di piangere"

Condividi:

Naike Rivelli condivide a Verissimo le emozioni del suo recente matrimonio con Roberto Marzano. "Tra di noi, dopo otto anni, non è cambiato molto, ma sposarsi è stato molto emozionante", afferma Naike Rivelli, 50 anni. Per l'attrice e cantante è il secondo matrimonio: "Il primo è durato otto mesi, ero così giovane che non ricordo quasi nulla. Questa volta l'ho fatto con molta consapevolezza". Parlando della storia d'amore con Roberto Marzano, 56 anni: "Da otto anni mi dimostra amore ogni giorno. Abbiamo entrambi un matrimonio alle spalle e siamo entrambi genitori di due figli quasi coetanei: io sono mamma di Akash e Roberto è papà di Asia. Entrambi avevamo detto che non ci saremmo più sposati, invece eccoci qua". Naike Rivelli ha voluto celebrare un matrimonio semplice con accanto le persone più importanti: "Eravamo ventiquattro. È stato bellissimo riunirci tutti insieme con papà, i miei fratelli, i bambini, le mie amiche di quando ero piccola. Mia mamma (Ornella Muti ndr) non smetteva più di piangere, mi ha fatto una grande tenerezza".

Leggi anche

Anna Tatangelo, la storia d'amore con Giacomo Buttaroni

L'intervista

Anna Tatangelo, la storia d'amore con Giacomo Buttaroni

La cantante parla della relazione con l'ex calciatore con cui aspetta una figlia

La cantante parla della relazione con l'ex calciatore con cui aspetta una figlia

Antonia Salzano Acutis: "La canonizzazione di mio figlio"

L'intervista

Antonia Salzano Acutis: "La canonizzazione di mio figlio"

A Verissimo il racconto della mamma di San Carlo Acutis

A Verissimo il racconto della mamma di San Carlo Acutis

Pamela Petrarolo, il ritrovamento del fratello Manuel: "È agli arresti domiciliari"

L'intervista

Pamela Petrarolo, il ritrovamento del fratello Manuel: "È agli arresti domiciliari"

L'ex ragazza di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello parla a Verissimo della delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel

L'ex ragazza di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello parla a Verissimo della delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel

Samira Lui: "Con Luigi Punzo nessuna crisi del settimo anno"

L'intervista

Samira Lui: "Con Luigi Punzo nessuna crisi del settimo anno"

Il volto femminile de La ruota della fortuna parla a Verissimo della storia d'amore con Luigi Punzo

Il volto femminile de La ruota della fortuna parla a Verissimo della storia d'amore con Luigi Punzo

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity