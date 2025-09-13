A Verissimo il racconto della mamma di San Carlo Acutis dopo la recente canonizzazione del figlio: "Il processo è stato molto veloce perché lui ha fatto tantissimi miracoli dopo la sua morte"

Antonia Salzano Acutis condivide a Verissimo le emozioni dopo la canonizzazione del figlio Carlo. "Credo che solo io e la mamma di Santa Maria Goretti abbiamo avuto il privilegio di assistere alla canonizzazione di un nostro figlio" , afferma Antonia Salzano, che ha raccontato più volte a Verissimo la straordinaria storia di suo figlio Carlo Acutis.

Carlo Acutis è stato dichiarato venerabile da Papa Francesco nel 2018. Nel 2020 è avvenuta la celebrazione della beatificazione. E cinque anni dopo è stato proclamato santo da Papa Leone XIV. "Il processo è stato molto veloce nel caso di Carlo perché lui ha fatto tantissimi miracoli dopo la sua morte, il primo nel giorno del funerale", dice Antonia Salzano Acutis, spiegando i due miracoli scelti dalla Chiesa Cattolica: il primo nel processo di beatificazione e il secondo per la canonizzazione. "Il primo riguardava un bambino con un gravissimo problema al pancreas che è guarito dopo l'intercessione di Carlo. Il secondo una ragazza che è uscita dal coma dopo che la madre ha pregato per quattro ore sulla tomba di Carlo", afferma Antonia Salzano Acutis. Ricordando il figlio in vita, aggiunge: "Era un ragazzo molto allegro, simpaticissimo, pieno di amici, anche se non tutti capivano la sua grande fede: andava a messa tutti i giorni, già dall'età di nove anni portava sacchi a pelo ai senzatetto, faceva volontariato".