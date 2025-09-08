Mediaset Infinity logo
08 settembre 2025

Carlo Acutis è stato proclamato santo da Papa Leone XIV

A Verissimo, la mamma di Carlo Acutis aveva ripercorso la storia e i miracoli del figlio, proclamato santo da Papa Leone XIV domenica 7 settembre

Antonia Salzano Acutis con Papa Leone XIV
Domenica 7 settembre 2025 Carlo Acutis è stato proclamato santo, diventando così il primo millennial a ricevere questo onore. Papa Leone XIV ha pronunciato la formula di canonizzazione durante la Messa presieduta sul sagrato della Basilica di San Pietro. Il Pontefice ha citato le parole di Carlo Acutis: “Davanti al sole ci si abbronza, davanti all’eucarestia si diventa Santi”.

La canonizzazione di Carlo Acutis si sarebbe dovuta celebrare domenica 27 aprile, ma era stata rinviata dopo la scomparsa di Papa Francesco lo scorso 21 aprile.

Ospite a Verissimo, la mamma del santo, Antonia Salzano Acutis, aveva ripercorso la storia del figlio Carlo Acutis, scomparso a soli 15 anni nel 2006 e capace, nonostante la breve vita, di lasciare un segno profondo nella fede e nei cuori di molti.

Riguardo i miracoli di Carlo Acutis, Antonia Salzano aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Il primo miracolo è avvenuto il giorno del funerale: una donna con un cancro al seno, che doveva iniziare la chemioterapia, l'ha pregato e il cancro è sparito senza dover fare le cure. Da lì ce ne sono stati tanti altri. Carlo ha devoti in tutto il mondo. Noi ogni giorno riceviamo notizie di una guarigione, un miracolo, una conversione".

